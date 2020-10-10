Мещовск, Калужская область, 10 октября 2020, 16:57 — REGNUM В Мещовском районе Калужской области 10 октября на 233 километре трассы М3 «Украина» произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.
По предварительным данным, автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли водители обеих машин.
На месте аварии в настоящее время работают оперативные службы, устанавливаются подробные обстоятельства случившегося.
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