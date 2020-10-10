Петропавловск-Камчатский,
10 октября 2020, 15:58 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригласил ученых различных стран для расследования причин экологического происшествия в Авачинском заливе.
«Вчера направил письма в адрес зарубежных ученых с предложением подключиться к исследованиям Тихого океана. MIT, CalTech, Пекинский университет, Университет Токио. Необходимо собрать и услышать все экспертные мнения и опыт других стран в этих вопросах. Для меня очень важно найти истинную причину экологического происшествия на Камчатке», — написал глава региона на своей странице в социальной сети.
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