История вопроса

Вечером 2 октября 2020 года стало известно о массовом выбросе и гибели морских животных на побережье Камчатского края в районе пляжей Авачинского залива. Местные серферы сообщили, что после контакта с водой у них пострадали глаза, а также было раздражение на коже. Первичные пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов в прибрежных водах в четыре раза, фенола - в два раза. В министерстве природных ресурсов и экологии Камчатки, где поначалу также говорили о загрязнении прибрежных воды, позднее заявили, что, скорее всего, причина массовой гибели морских животных — это сильный шторм, бушевавший накануне. Однако, Следственный комитет начал проверку по факту массовой гибели морских животных. Были взяты дополнительные пробы воды и песка на месте происшествия. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил уволить должностных лиц, причастных к замалчиванию ситуации с загрязнением океана в области Авачинской бухты, если таковые найдутся.