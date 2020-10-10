Красноярск, , 11:34 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангара введен властями Кежемского района Красноярского края. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС края.

Разлив нефтепродуктов

«Постановлением администрации Кежемского района от 9 октября введен режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, в районе вахтового поселка Новая Кежма во время перекачки дизельного топлива с баржи произошел разлив около 500 литров нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно, что в Воронежской области в Рамонском районе 6 октября был выявлен факт разлива нефтепродуктов в акваторию реки Воронеж на площади около 7,500 квадратных метров.