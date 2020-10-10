Киров, Калужская область, 10 октября 2020, 10:51 — REGNUM В окрестностях деревни Верхняя Песочня Кировского района вечером, 9 октября съехал в кювет и перевернулся автомобиль Renault Duster. За рулём машины находился 64-летний водитель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.
В результате ДТП пожилой водитель и два его пассажира — жители Москвы погибли.
В настоящее время Кировской межрайонной прокуратурой координируется работа правоохранительных органов, проводится процессуальная проверка и устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.
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