Петропавловск-Камчатский, , 06:18 — REGNUM Возгорание произошло в кооперативном гараже в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что в тушении пожара принимали участие восемь человек личного состава и две автоцистерны. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было. Огнем были повреждены вещи на площади пять квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября произошел пожар в гаражных боксах в Москве в районе Богородское. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.