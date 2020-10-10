Мехико, , 05:56 — REGNUM Неизвестные вооруженные люди забросали гранатами жилой дом в штате Халиско на западе Мексики, передает радио Niticias MVS.

Сообщается, что из-за гранат взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар. Погибли шестеро человек. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 200 гильз от патронов, использовавших в автоматическом оружии, деньги и гранаты. По предварительной версии, причиной перестрелки стал конфликт между враждующими преступными группировками.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября полиция Мексики обнаружила 13 погибших человек в двух автомобилях. В настоящее время выясняются причины смерти.

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