Красноярск, , 05:56 — REGNUM Из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангару, в Кежемском районе Красноярского края ввели муниципальный режим ЧС. Об 10 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В течение суток введён режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара (Постановление администрации Кежемского района от 9 октября №18-п)», — говорится в сводке регионального главка МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Енисейского территориального Управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Голонопулос заявил, что разлившиеся весной в Красноярском крае нефтепродукты дошли до Карского моря и озеро Пясино стало мёртвым.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавшее от нефтепродуктов норильское озеро объявлено мёртвым