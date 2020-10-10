Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Из-за урагана «Дельта» в прибрежных районах штатов Луизиана и Техас 9 октября произошли массовые отключения подачи электроэнергии. Об этом сообщает мониторящий ситуацию с электроснабжением в США портал poweroutage.us.

По его данным, в Луизиане без электричества осталось около 115 тысяч человек, в Техасе — более 270 тысяч.

Отмечается, что в настоящее время скорость ветра в пределах «Дельты» снизилась до примерно 40 м/с, до урагана первой категории.

Как сообщало ИА REGNUM, на побережье штата Луизиана (США) вечером 9 октября обрушился ураган «Дельта».

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