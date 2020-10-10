Вашингтон, , 04:03 — REGNUM На побережье штата Луизиана (США) вечером 9 октября обрушился ураган «Дельта». Об этом Национальный центр США по слежению за ураганами сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Ураган «Дельта» обрушивается на берег около Креола, штат Луизиана, в 18:00 по времени CDT как ураган второй категории», — говорится в сообщении.

По данным центра, разрушительные ветры и опасные для жизни штормовые нагоны продолжаются в некоторых частях южной Луизианы.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедший 7 октября по штатам Мексики Юкатан и Кинтана-Роо ураган «Дельта» усилился вечером 8 октября до третьей (из пяти) категории.

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