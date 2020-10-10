Каракас, , 02:17 — REGNUM В четырёх штатах Венесуэлы и ряде районов столицы страны Каракасе 9 октября возникли проблемы с обеспечением электроэнергией. Об этом сообщает газета El Nacional.

По информации издания, перебои с электроснабжением отмечаются в четырёх районах столицы и штатах Арагуа, Карабобо, Миранда и Сулия. О комментариях властей по поводу произошедшего пока не известно.

Напомним, что вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес в качестве причины массового отключения электричества в ряде регионов Венесуэлы в начале мая назвала атаку на магистральную линию электропередачи №765.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября проблемы с обеспечением электроэнергией возникли в семнадцати штатах Венесуэлы и ряде районов столицы страны Каракаса.

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