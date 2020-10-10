Порт-Вила, , 02:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 112 километрах к западо-северо-западу от города Порт-Вилья. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября на территории Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3. Его эпицентр находился в 166 километрах к юго-востоку от Алма-Аты на глубине 20 километров. О пострадавших не сообщалось.

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