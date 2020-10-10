Бейрут, , 01:41 — REGNUM Число жертв взрыва на складе в ливанской столице Бейруте выросло до четырех человек, передает телеканал аль-Джадид.

По его данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще 50 получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что владелец склада, на котором хранилось топливо, уже арестован. Поисково-спасательные работы на месте взрыва продолжаются. Также отмечается, что среди пострадавших были и дети.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в квартале Тарик Джадида в Бейруте прогремел взрыв. По словам очевидцев, взорвался склад с дизельным топливом.

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