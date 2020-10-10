Париж, , 00:25 — REGNUM Шестнадцать беженцев были спасены после неудачной попытки пересечь пролив Ла-Манш, разделяющий Великобританию и Францию. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает Le Figaro.

В результате двух операций в проливе Ла-Манш были спасены шестнадцать беженцев, пытавшихся на самодельных лодках добраться с берегов Франции до Великобритании. В ходе «переправы» чуть было не утонули шесть человек. На данный момент, по данным полиции прибрежного города Кале, все пострадавшие «живы и здоровы».

Напомним, 24 сентября государственный секретарь Франции по европейским деламКлеман Бонзаявил о готовности Франции принять до 500 беженцев с греческого острова Лесбос, где 9 сентября в лагере «Мория» произошел сильнейший пожар.

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