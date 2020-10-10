Загреб, , 07:50 — REGNUM В районе вуковарско-сремского округа 8 октября хорватская полиция задержала подозреваемых в военном преступлении над хорватами в городе Овчара в 1991 году во время войны за независимость Хорватии (1991−1995 гг.). Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Глава муниципалитета Вуковар Душан Ецков указал, что полиция задержала восемь местных жителей в Осиеке, которые участвовали в боевых действия против хорватской армии.

Пресс-секретарь МВД Хорватии Марина Мандич подтвердила, что полиция проводит заключительный акт криминального расследования, как она указала, военного преступления «Отечественной войны Хорватии».