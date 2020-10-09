Бейрут, , 23:24 — REGNUM Три человека погибли и свыше полусотни получили ранения при взрыве в Бейруте, передаёт 9 октября Al Jadeed TV.

Взрыв прогремел вечером 9 октября в квартале Тарик Джадида ливанской столицы. По словам очевидцев, взорвался склад с соляркой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два мощных взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 г. стали причиной гибели порядка 200 человек, ранения получили несколько тысяч. Взрывы также произошли на складе, только взорвалась тогда аммиачная селитра.

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