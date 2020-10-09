Вологда, , 21:15 — REGNUM Условно-досрочно освобожденный житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом чтобы аргументировать свою просьбу разрешить ему переехать в Сочи, сообщает 9 октября пресс-служба регионального управления МВД России.

По словам мужчины, его питомец остро нуждается в более теплом климате.

«Сегодня в ОМВД России по Тарногскому району пришел местный житель 1993 года рождения, находящийся под надзором правоохранителей как условно-досрочно освобожденный из мест лишения свободы, и попросил письменного разрешения на перемену места жительства. Полицейским он пояснил, что хочет переехать жить в Сочи. После чего житель Тарноги открыл свою сумку, в которой находился крокодил», — указано в сообщении.

Полицейские изъяли рептилию и сейчас решается вопрос о передаче крокодила в ветеринарную клинику для обследования.

Как перенёс разлуку с крокодилом условно-досрочно освобожденный любитель экзотической фауны, не сообщается.

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