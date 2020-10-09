Жуковский район, Калужская область, , 20:29 — REGNUM В Калужской области продолжается проверка по факту травмирования ребёнка при падении с опоры линии электропередач, сообщили 9 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, вечером 8 октября два брата 10 и 12 лет совместно со своим отцом приехали на дачный участок, расположенный в СНТ «Журавушка» Жуковского района. Мальчики отпросились у отца погулять на поле, которое расположено около дачи. В 400 метрах от дач братья решили залезть на опору ЛЭП, находящуюся под высоким напряжением. Первым на опору залез младший брат. Когда мальчик забрался на расстояние около 10 метров от земли, над ним произошла вспышка и ребёнок упал на землю. Врачи скорой помощи отвезли пострадавшего в Калужскую областную детскую больницу, где ребёнку сделали операцию. У мальчика обнаружены повреждения, характерные для электротравмы и падения с высоты. В настоящее время пострадавший находится в реанимационном отделении.

Следователи выясняют подробные обстоятельства произошедшего, условия жизни и воспитания детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области 10-летнего мальчика ударило током на вышке ЛЭП