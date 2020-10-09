Париж, , 20:45 — REGNUM Во Франции загорелся поезд, следовавший по маршруту Париж — Гавр. В результате происшествия 144 пассажира были срочно эвакуированы. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает Le Figaro.

Поезд загорелся в 16:00 (GTM+2) по пути из Парижа в город Гавр в департаменте Приморская Сена. На помощь пострадавшим были направлены 44 пожарных на 18 машинах. Пожар удалось потушить за два часа, и уже в 19:00 (GTM+2) железнодорожное сообщение было восстановлено.

Напомним, вечером 7 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз трое злоумышленников напали на двух полицейских, украли у них табельное оружие и затем выстрелили из него, ранив стражей порядка. Ранее преступление осудил премьер-министр ФранцииЖан Кастекс, назвав его «гнусным».

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