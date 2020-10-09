Рязань, , 18:34 — REGNUM Очаги возгорания на складе боеприпасов под Рязанью полностью ликвидированы, начаты работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры объектов, сообщил 9 октября журналистам заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его данным, все очаги огня ликвидированы полностью.

«По результатам проведенной на территории арсенала разведки сегодня мы констатируем факт, что пожар на нем не только локализован, а полностью ликвидированы все очаги возгорания», — сказал замглавы военного ведомства.

«Сегодня мы приступили к восстановлению казарменно-жилищного фонда, административных зданий и подготовке военного городка к зимнему периоду эксплуатации», — добавил Дмитрий Булгаков.

С 10 октября начнется сокращение численности группировки, привлеченной к ликвидации пожара, с завтрашнего дня они будут возвращаться в пункты постоянной дислокации.

«Здесь останется только пожарная техника, инженерная техника для завершения работ и проверке возможного наличия взрывоопасных предметов по периметру территории арсенала, которые тоже закончат свою работу на следующей неделе», — пояснил Булгаков.

При этом он исключил вероятность возникновения новых очагов возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Рязанской области был объявлен режим ЧС из-за вспыхнувшего накануне пожара на территории складов с боеприпасами. Из расположенных рядом посёлков были эвакуированы несколько тысяч человек, есть пострадавшие.

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