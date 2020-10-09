Эрбле, , 18:43 — REGNUM Во Франции подозреваемый в нападении на двух полицейских в коммуне Эрбле департамента Валь-д'Уаз сам сдался правоохранительным органам. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает Le Figaro.

Мужчина 28 лет, ранее уже совершавший правонарушения средней степени тяжести, самостоятельно пришел в полицию и был арестован по подозрению в нападении на двух полицейских и нанесение им увечий из табельного оружия. Другие два нападавших пока не найдены.

Напомним, вечером 7 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз трое злоумышленников напали на двух полицейских, украли у них табельное оружие и затем выстрелили из него, ранив стражей порядка. Ранее преступление осудил премьер-министр Франции Жан Кастекс, назвав его «гнусным».

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