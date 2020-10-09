Москва, , 16:51 — REGNUM Аудиторы контрольно-ревизионного управления финансового казенного предприятия (ФКП) «Росгосцирк» вскрыли многочисленные финансовые нарушения в подведомственных ФКП филиалах. С мая по октябрь 2020 года в трех региональных цирках были выявлены многомиллионные нарушения. Как сообщает «Комсомольская правда», заявления о совершенных преступлениях в территориальные ГУ МВД России поданы в отношении руководителей филиалов Росгосцирка — Новосибирского государственного цирка, Большого Санкт-Петербургского государственного цирка. Документы в отношении руководства Самарского государственного цирка будут направлены в правоохранительные органы в ближайшее время.

Так, результаты прошедшей проверки аудиторской комиссии генеральной дирекции ФКП «Росгосцирк» финансово-хозяйственной деятельности петербургских цирков уже переданы в правоохранительные органы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Всего аудиторской комиссией было выявлено четыре эпизода преступной деятельности, по которым филиалам причинен имущественный ущерб на сумму свыше 138 млн. рублей.

Сообщается, что еще 13 августа 2020 года в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении Ильи Ляхова и Виктора Ловкова было подано заявление и в настоящее время по выявленным фактам следственными органами проводится доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении в отношении указанных лиц уголовных дел.

В Новосибирском государственном цирке аудиторы контрольно-ревизионного управления Росгосцирка выявили свыше десяти эпизодов преступной деятельности, по которым филиалу причинен имущественный ущерб на сумму свыше 4 млн. рублей. Ревизоры пришли к выводу, что нарушения были допущены лично директором новосибирского цирка Сергеем Шабановым и главным инженером филиала Михаилом Лукашовым.

Заявление о возможных совершенных ими деяниях было передано в ГУ МВД России по Новосибирской области еще 4 сентября нынешнего года. В настоящее время по выявленным фактам следственными органами Новосибирской области также проводится доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководства новосибирского цирка.

Наконец, прошедшая в сентябре-октябре проверка финансово-хозяйственной деятельности Самарского государственного цирка и законности надлежащего использования федерального имущества, переданного в оперативное управление филиалу, показала: и здесь государству нанесен значительный ущерб.

Аудиторы контрольно-ревизионного управления Росгосцирка усматривают в действиях главы Самарского цирка Валерия Блинчикова признаки составов преступлений, предусмотренных статьями УК РФ — 159 (мошенничество), 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 286 (превышение должностных полномочий). Всего аудиторской комиссией выявлено три эпизода, в ходе которых филиалу нанесен ущерб на сумму свыше 4 млн. рублей.

В настоящее время, в отношении главы Самарского цирка готовится заявление о возможных совершенных им преступлениях. В ближайшее время материалы будут направлены в ГУ МВД России по Самарской области для проведения доследственной проверки и возможного возбуждения в отношении Валерия Блинчикова уголовного дела.

Напомним, под управлением ФКП «Росгосцирк» находится 38 цирков по всей стране.