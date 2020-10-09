Сердобск, , 18:36 — REGNUM В городе Сердобск на улице Калинина Пензенской области 9 октября произошел пожар, причиной которого стала горящая трава. Об этом сообщает пресс-служба главного управления по Пензенской области.

Информация о возгорании поступила в 13:18 (мск). Загорелись два жилых и два нежилых дома, а также четыре хозяйственные постройки. На месте происшествия работали 18 единиц спецтехники. Кроме этого, к тушению привлекли пожарный поезд со станции Ртищево. Огнем была охвачена площадь порядка 600 кв. метров. Локализовали огонь в 14:25. Информации о пострадавших и погибших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, пожар произошел 6 октября около 23:00 в квартире по улице Казанской в Пензе. После ликвидации возгорания в коридоре дома и в дверном проеме между жилыми комнатами обнаружили тела пострадавших. Один из погибших — 63-летний хозяин квартиры, личность второго устанавливается. На телах мужчин при осмотре, кроме следов термического воздействия, каких-либо повреждений не обнаружено. Следствием назначены судебно-медицинские экспертизы. Причину пожара установят в ходе доследственной проверки.

Читайте также: В Пензе во время ночного пожара погибли два человека