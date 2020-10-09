Ульяновск, , 17:02 — REGNUM Шестой кассационный суд отменил оправдательный приговор 20-летней жительнице Ульяновской области, двое малолетних детей которых погибли при пожаре. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла 25 июля 2019 года в посёлке Карсун, где во время возгорания в квартире одного из домов были обнаружены тела двух детей. По данным надзорного ведомства, в тот день женщина оставила сына и дочь дома одних, не убрав зажигалку в комнате, которую нашёл ребёнок и предположительно использовал как игрушку. Причиной смерти детей стало отравление угарным газом.

В прокуратуре отмечают, что в январе 2020 года Карсунский райсуд оправдал мать детей «в связи с отсутствием состава преступления», 4 марта 2020 года приговор оставил без изменения Ульяновский областной суд. На данные решения прокуратура внесла представление, которое было удовлетворено судебной коллегией по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

«Были представлены доказательства, включая показания матери детей, что она неоднократно курила в квартире, оставляя на стиральной машине зажигалки, которые её малолетний сын находил и использовал в качестве игрушки, имитируя процесс воспламенения», — говорится в сообщении.

При новом рассмотрении женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), и приговорена судом к 300 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября 2020 года в Кузоватовском районе Ульяновской области при пожаре погиб ребёнок и его родители. По предварительным данным правоохранителей, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за «воспламенения и тления предмета обихода» — предположительно, тлел диван.

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