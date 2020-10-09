Самара, , 15:52 — REGNUM Уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего возбуждено в Самаре. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, молодой человек 2003 года рождения утром 7 сентября вышел из дома в г. Самаре и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Подросток ростом до 180 см среднего телосложения был одет в кофту бирюзового цвета и темные штаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Сейчас стражи порядка при помощи квадрокоптера ведут поиски пропавшего несовершеннолетнего, они обследуют заброшенные здания и близлежащие дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 10 сентября в Самарской области было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения учащегося школы в поселке Стройкерамика Волжского района, который 9 сентября ушел и из дома и до настоящего времени домой не вернулся.

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