Красноярск, , 15:37 — REGNUM В Красноярском крае полицейские задержали мужчину, который удерживал в доме знакомую и её маленьких детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 октября в ГУ МВД России по региону.

Мужчину 1995 года рождения задержали в посёлке Тасеево. В ходе бытового конфликта он закрылся в частном доме и удерживал свою знакомую и её пятерых детей.

Изначально в полицию поступило сообщение, что пьяный, ранее неоднократно судимый злоумышленник устроил скандал в доме у своих родственников. На место выехали сотрудники полиции. Мужчина стал вести себя агрессивно, взял топор и повредил служебный автомобиль. Также он нанёс незначительные травмы участковому, а затем скрылся в лесу.

Его обнаружили в частном доме у знакомой. Увидев полицейских, он закрылся в доме, где находилась женщина с пятью детьми. Мужчина удерживал их в доме. В ходе переговоров полицейским удалось отвлечь злоумышленника и задержать его.

Он доставлен в отдел полиции. Женщина и дети не пострадали.