Самара, , 15:38 — REGNUM Пожар в трех нежилых строениях ликвидировали в Самарской области. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 9 октября на пульт спасателям поступила информация о том, что м.р. Клявлинский, н.п. Подгорный Дол горят два жилых дома и два нежилых строения.

Прибыв на место пожара, огнеборцы установили, что горят три нежилых строения на общей площади 80 кв метров и 1 га травы. К счастью никто не погиб и не пострадал. Спасателей привлекали по повышенному рангу пожара — Пожар № 2. Для тушения огня по тревоге сначала подняли 13 огнеборцев на четырех единицах техники, потом дополнительно прибыли еще 20 спасателей на семи единицах техники.

Отмечается, что открытое горение было ликвидировано в течение двух часов.

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