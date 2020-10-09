Москва, , 14:53 — REGNUM Учёные предложили отодвинуть в сторону версии происшествия в прибрежной акватории Тихого океана, связанные с сейсмической активностью, а также техногенные и радиационные. Объективные данные научных институтов говорят о том, что это маловероятные причины. Сконцентрироваться же нужно на одной из версий, которая также озвучивалась ранее, — природное явление.

Об этом заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов в ходе совещания, прошедшего под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

«Мы столкнулись с достаточно масштабным природным явлением, которое называется вредоносное цветение воды, или красный прилив океана. Цвет здесь может быть самый разный. У меня сейчас есть достаточно подробный анализ спутниковой информации, приведённой в сравнении с аналогичными датами прошлого года. Мы наблюдаем очень высокую концентрацию растительных пигментов в воде в районе юго-восточной Камчатки, в том числе в районе Халактырского пляжа и дальше на юг. Такие явления — это не редкость. Если в предыдущие годы они, в основном, концентрировались на севере полуострова — Карагинский залив, Олюторский залив и до Чукотского полуострова, — то сейчас мы фиксируем рекордные показатели, в том числе хлорофилла А, именно в районе юго-восточной Камчатки. Концентрация хлорофилла начала увеличиваться с 17 сентября. По спутникам мы видим, что фактически рекордные его значения были зафиксированы к 3 октября», — сказал академик.

Он также добавил, что спутник обнаружил ещё одну интересную информацию.

«В изменениях индексов, в соотношении яркости различных каналов в общей сумме наблюдается смена доминирующих по биомассе микроводорослей. То есть мы имеем чуть более сложное явление: бывает, что цветёт один вид микроводорослей, давая рекордные вспышки численности, здесь же более сложная комбинация. Происходили смены доминирования отдельных микроводорослей, каждый из которых ответственен за производство разных токсинов», — пояснил Андрей Адрианов.

Так, в пробах воды из района Халактырского пляжа обнаружено 12 видов микроводорослей. Некоторые из них выделяют достаточно опасные токсины, которые могут вызывать гибель беспозвоночных животных и диарейный синдром у людей.

«Мы установили визуально водоросли, но всё-таки мы должны провести генетический анализ и получить точную доказательную базу. Затем мы сделаем анализ и получим информацию о токсинах, сопоставим данные и соберём ясную картину. Для этого нам нужно ещё несколько дней. В начале следующей недели, в районе вторника коллеги мне уже предоставят результаты генетических анализов. Пока их не хватает», — подытожил академик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исследованием воды, грунта и воздуха у побережья Камчатки занимаются специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, КамчатНИРО, Кроноцкого заповедника, министерства по чрезвычайными ситуациям, министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, множество учёных. Все результаты проведённых исследований публикуются на главной странице Правительства Камчатского края во вкладке «Я/Мы Тихий океан — аналитическая информация».

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