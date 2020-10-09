Москва, , 14:42 — REGNUM Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский очень высоко оценивает действия губернатора Камчатского края Владимира Солодова в связи с экологическими проблемами в районе Халактырского пляжа.

«Это показательный коммуникационный кейс, который, конечно, требует изучения, как правильно действовать в чрезвычайной ситуации органам власти. Если говорить персонально, то это — управленческий стиль Владимира Солодова, благодаря которому он выиграл кампанию», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Он действительно смог стать открытым в коммуникациях с людьми. Как человек, имевший отношение к социологии в регионе, я могу сказать, что и жители это заметили, и говорили о том, что Владимир Солодов делает то, чего никогда не делала власть Камчатского края», — подчеркнул эксперт.

«И я принципиально не согласен с попытками провести параллели между красноярским кейсом, с разливом дизельного топлива. и тем, что сейчас происходит на Камчатке. В Красноярске была закрытая позиция, и потребовалось вмешательство президента, а то, что делает Владимир Солодов сейчас — это максимальная открытость, максимальная готовность разбираться и решать проблему», — завершил свой комментарий Виктор Потуремский.

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