Бишкек, , 14:49 — REGNUM Столкновения сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и кандидата в премьер-министры страны Садыра Жапарова начались в центре Бишкека. Об этом сообщает 9 октября «Sputnik Киргизия».

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости»

"На площади Ала-Тоо слышны звуки стрельбы, летят камни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадь прибыла колонна во главе с Атамбаевым и кандидатом в премьер-министры Омурбеком Бабановым. Они требуют вернуть ситуацию в стране в правовое русло и провести выборы премьер-министра. Сторонники Жапарова требуют, напротив, его назначения председателем правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввёл режим ЧП на территории Бишкека до утра 21 октября.

Читайте также: Президент Киргизии вводит режим ЧП в Бишкеке