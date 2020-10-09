Северодонецк, , 14:39 — REGNUM За минувшие сутки на подконтрольной Украине территории ЛНР возникло 44 новых очага возгорания, из которых четыре не ликвидированы до сих пор. Об этом сообщила 9 октября пресс-служба украинской Луганской облгосадминистрации.

В пресс-службе отметили, что в данный момент горит территория площадью 175 гектаров. В селе Новопреображённое из-за пожара в жилом доме погиб мужчина 1949 года рождения, в селе Шульгинка пострадал мужчина 1967 года рождения.

В пресс-службе Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства рассказали, что в районе села Болотенное пожарная машина подорвалась на неустановленном взрывном устройстве.

В результате взрыва травмы получили водитель машины и сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ГСЧС Украины сообщили о ликвидации всех пожаров на подконтрольной Украине территории ЛНР.

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