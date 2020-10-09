Сарапул, Удмуртия, , 14:24 — REGNUM В Удмуртии вынесен приговор за преступление по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 62-летнего жителя Сарапула. Установлено, что в ноябре 2019 года со своим 37-летним знакомым он распивал спиртные напитки, между мужчина возникла ссора. Подсудимый взял нож и отрезал оппоненту левое ухо, что и было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Однако подсудимый оказал пострадавшему медицинскую помощь, а в суде полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком два года.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Гурьевском районе Кемеровской области собутыльники из-за спора отрезали себе уши в Рождество. Как установили полицейские, мужчины выпивали по случаю православного праздника. Во время застолья собутыльники устроили «турнир» по армрестлингу. Согласно обговоренным правилам состязания, проигравший должен был отрезать себе ухо. Первый же тур выявил победителя, однако его оппонент был не согласен с результатом. Соперники решили повторить тур. На этот раз победил другой участник. Ничья стала поводом для ссоры между мужчинами. Первый победитель настаивал на том, чтобы «официально» были признаны итоги первого тура. Второй оспаривал доводы собутыльника. В итоге оба пришли к выводу, что условия спора нужно выполнять, мужчины самостоятельно отрезали себе по левому уху. Один полностью, второй наполовину. С этими травмами они и были доставлены в больницу.