Махачкала, , 13:48 — REGNUM Часть крыши пятиэтажного здания в Махачкале, снесенная сильным ветром, повисла на высоковольтных проводах. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС по Дагестану.

Инцидент произошел примерно в 12:20 9 октября. Здание находится на улице Северо-Осетинской, к месту направлены спасатели, службы жизнеобеспечения города и представители администрации Махачкалы.

По информации дагестанского управления Гидрометцентра, днем 9 октября в Махачкале порывы ветра достигают 23 м/с. Ожидается, что к вечеру они усилятся до 25 м/с.