Джаяпура, Индонезия, , 13:42 — REGNUM Индонезийский солдат стал жертвой обстрела неизвестной группы в провинции Папуа, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что стрельба была произведена вооруженной преступной группировкой. Индонезийские солдаты попали в засаду.

В настоящее время пострадавший находится на лечении в больнице. По факту стрельбы в провинции Папуа идет расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской ассоциации врачей заявили, что в общей сложности 132 врача в стране скончались от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число врачей, скончавшихся от COVID-19 в Индонезии