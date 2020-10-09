Джакарта, , 13:09 — REGNUM В индонезийской ассоциации врачей заявили, что в общей сложности 132 врача в стране скончались от COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

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«В течение первой недели октября 2020 года в стране скончались пять врачей от коронавируса. В общей сложности 132 доктора скончались от COVID-19», — говорится в заявлении ассоциации.

Известно, что эпидемия унесла жизни 68 врачей общей практики, включая четырёх профессоров и 62 врачей-специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии за сутки подтвердили 4094 новых случая заражения SARS-CoV-2.

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