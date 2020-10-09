Архангельск, , 13:08 — REGNUM В Архангельске задержан исполняющий обязанности министра образования Юрий Гнедышев. Чиновника подозревают в совращении школьниц.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР, по версии следствия, чиновник в декабре 2019 года в соцсети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние. Одной из них он отправил ссылку на видеозапись сексуального характера.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Проверяются все контакты подозреваемого в сети. Проведены обыски, изъят компьютер.

Глава министерства задержан на 48 часов. Мера пресечения пока не избрана.

Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц»).

По данным СМИ, накануне Гнедышев написал заявление об уходе в отпуск с 9 октября с последующим увольнением.