Ярославль, , 13:07 — REGNUM Первый заместитель главы Тутаевского района Ярославской области Маргарита Новикова не просила развернуть паром на Волге, чтобы перебраться на другой берег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал начальник грузопассажирской переправы в Тутаеве Владимир Чирцов.

Паром в Тутаеве Admtmr.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM 2 октября паром вернулся за опоздавшими пассажирами, среди которых была чиновница. Ряд пассажиров высказали свое недовольство этим фактом, дискуссия об инциденте развернулась в социальных сетях.

Как сообщил Владимир Чирцов, судоводитель не знал, что среди опоздавших находится замглавы.

«У нас в Тутаеве работают жители Ярославля, они не знают местных чиновников. Паром работает по расписанию, но время от времени чисто по-человечески судоводитель принимает решение кого-то подождать или забрать, если судно только отчалило. Бывает, идёт мама с коляской, или бабушка. Опоздает на 30 секунд, а потом час ждать. Не все могут воспользоваться лодками. На этот раз паром только отчалил, как к берегу подъехала машина. Из нее вышли люди. Судоводитель заметил их и решил вернуться. Никаких звонков и просьб не было», — рассказал Владимир Чирцов.

По словам Владимира Чирцова, другие пассажиры парома не ощутили неудобств от возвращения.

«В соцсетях пишут, что развернули паром с середины Волги. Это неправда. Все манёвры производились в пределах 50−100 метров от дебаркадера. Это все на усмотрение судоводителя, потому что задержки бывают и по другим причинам: идёт баржа или теплоход и паром вынужден его пропускать. Следующий рейс с правого берега отправился вовремя. Такой резонанс возник просто потому, что это чиновница. Если был бы другой человек, никто не стал бы это обсуждать», — рассказал начальник переправы Владимир Чирцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сама Маргарита Новикова уже извинилась перед жителями Тутаева. Опоздание на паром она объяснила затянувшейся встречей с жителями левобережья.

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