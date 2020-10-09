Элиста, , 12:59 — REGNUM В Калмыкии суд вынес приговор фигуранту уголовного дела о жестоком обращении с животным. Инцидент произошёл в мае 2020 года в Черноземельском районе, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В социальных сетях появилось видео отравления таксы с помощью яда. Однако органами дознания было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура Черноземельского района отменила это решение.

Житель посёлка Комсомольский стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.

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