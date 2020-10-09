Старый Оскол, Белгородская область, , 13:01 — REGNUM Трамвай врезался в стоящий на путях другой трамвай в городе Старый Оскол Белгородской области. В результате аварии пострадали восемь пассажиров, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Необычное ДТП произошло вечером 8 октября на проспекте Алексея Угарова в районе транспортной развязки Ш-4 станция «Котёл». 46-летняя водитель врезалась в впереди стоящий трамвай, который остановился перед затором, возникшим из-за ремонтных работ.

Различные телесные повреждения получили восемь пассажиров. После оказания медицинской помощи все были отпущены на амбулаторное лечение.