Новочеркасск, Ростовская область, , 12:53 — REGNUM В Ростовской области подрядчик оштрафован за нарушение сроков муниципального контракта в Новочеркасске. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

С компанией был заключён контракт по ремонту трамвайного маршрута № 2. Однако подрядчик нарушил сроки исполнения контракта. В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд привлёк нарушителя к ответственности. Общество с ограниченной ответственностью оштрафовано на 33 млн рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года из бюджета Ростовской области администрация Новочеркасска получила более 33 млн рублей на ремонт участков трамвайного пути по маршруту № 2.

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