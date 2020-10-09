Ставрополь, , 12:53 — REGNUM Пыльная буря вновь охватила восточные территории Ставрополья: Арзгирский, Левокумский, Нефтекумский и Степновский районы. Стихия затрудняет движение транспорта — местами видимость на дорогах не превышает 25 метров, сообщает краевое управление ГИБДД.

Отмечается, что сильный ветер наблюдается также в Ставрополе и близлежащих районах — Шпаковском, Кочубеевском, Изобильненском. На федеральной трассе «Кавказ» движение организовано в штатном режиме, однако ветер усиливается.

Госавтоинспекция Ставрополья рекомендует по возможности отложить поездки в восточные районы края. Всех участников дорожного движения ГИБДД призывает в ветреных зонах максимально снижать скорость, быть бдительными и аккуратными при выполнении маневров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пыльная буря бушевала на Ставрополье в последних числах сентября, сильнее всего разыгравшись в восточной зоне региона. В краевом Гидрометцентре ее назвали самой масштабной за последние 10 лет.

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