Чебоксары, , 12:49 — REGNUM В Чувашии полиция заявила о новом способе телефонного мошенничества: под видом замены телефонных номеров преступники получают доступ к управлению счетами доверчивых граждан. В результате пострадавшие могут не только остаться без денег, но ещё и с оформленными на них кредитами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Жертвой аферистов стала 41-летняя жительница Самарской области, гостившая в Алатырском районе Чувашии. В полиции она сообщила, что ей позвонила якобы сотрудница банка и заявила о «замене абонентских номеров», к которым привязаны банковские карты. Неизвестная попросила установить высланную через мессенджер программу, после чего женщине пришло сообщение об оформлении кредита на её имя и одновременном списании со счета 125 тыс. рублей.

Всего за последние сутки в Чувашии на уловки мошенников попались 11 жителей, причинённый им ущерб превысил 1,3 млн рублей.

Ранее в полиции отмечали, что в Чувашии число бесконтактных мошенничеств в 2019 году выросло в 1,5 раза, а за 8 месяцев 2020 года мошенниками похищено у жителей республики около 160 млн рублей.

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