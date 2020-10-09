Самара, , 12:52 — REGNUM Женщине-машинисту железнодорожного крана стало плохо в кабине крана в Самарской области. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент случился в городе Кинель 8 октября на путевой машинной станции №208. Женщина 1966 года рождения, находясь в кабине железнодорожного крана, почувствовала себя плохо: ей потребовалась срочная госпитализация.

Отмечается, что по тревоге были подняты пять спасателей, которые при помощи альпинистского снаряжения спустили женщину из кабины крана на землю и передали ее бригаде скорой помощи.

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