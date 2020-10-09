Москва, , 12:47 — REGNUM Писатель и изобретатель Марк Эльяш, которому было 85 лет, покончил с собой в Москве. Об этом 9 октября сообщает Рен-ТВ.

Уточняется, что тело изобретателя обнаружила внучка покойного в квартире дома на Верхней Красносельской улице. Также она рассказала полицейским, что ей в мессенджере Telegram пришло сообщение от дедушки: «Я умер. Смотри почту», и она после этого отпросилась с работы и поехала к нему.

Также сообщается, что в квартире ею было обнаружено тело изобретателя и его предсмертная записка, где он написал, что покончил с собой из-за серьезного заболевания.

Отметим, Марк Эльяш — советский и российский инженер, изобретатель, сценарист и драматург. Он работал главным технологом в организациях системы Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. Также он является автором 60 патентов, 10 научно-технических книг, 47 журнальных публикаций и нескольких повестей и романов.