Москва, , 12:38 — REGNUM В Москве в возрасте 85 лет скончался изобретатель Марк Эльяш, сообщило 9 октября агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины нашли в квартире в центре Москвы. По данным агентства, внучка Эльяша получила от него сообщение в мессенджере со словами: «Я умер». Она приехала к нему домой, нашла тело и предсмертную записку.

«По предварительным данным, Эльяш свел счеты с жизнью на фоне тяжелого заболевания», — цитирует агентство слова источника.

Марк Эльяш является автором 60 патентов и десяти научно-технических книг. Он руководил работами по монтажу турбинных и компрессорных агрегатов на крупнейших объектах страны.