Ярославль, , 12:28 — REGNUM В Ярославской области на инфекционные койки и перепрофилированные койки госпитализированы 826 пациентов: 248 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 578 с типичной клиникой COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Машины Скорой помощи у госпиталя ветеранов войн

По данным корреспондента ИА REGNUM, это больше, чем максимальное значение «первой волны». Так по данным на 11 июня в клиниках находились 824 пациента с диагнозом или типичными признаками ковида.

Для сравнения: 1 сентября в клиниках проходили лечение 325 человек. У госпиталя ветеранов войн, где проводят исследования на томографе у пациентов с подозрением на COVID-19, постоянно стоят машины «Скорой помощи».

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