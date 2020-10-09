Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону стали известны результаты проверки по факту аварии с участием трёх пассажирских автобусов, сообщили ИА REGNUM в городской администрации. ДТП произошло утром 8 октября на Привокзальной площади.

«Во время движения с остановочного комплекса я отвлёкся, предупреждая по громкой связи пассажиров о необходимости ношения лицевых масок, и допустил столкновение с другим автобусом», — сообщил водитель автобуса, обслуживающего маршруту №7.

ИА REGNUM напоминает, что в момент аварии в городском общественном транспорте находилось около семи пассажиров. В результате ДТП пострадавших нет.

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