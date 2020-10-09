Аккра, , 12:03 — REGNUM Член парламента Ганы был застрелен в пятницу, 9 октября, когда он возвращался после проведения своей предвыборной кампании. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на сообщение местных СМИ.

Около 01:00 по местному времени автомобилю депутата Экоу Кванса Хейфорд от избирательного округа Мфанцеман преградили дорогу шесть боевиков.

По словам очевидцев, нападавшие дважды выстрелили в парламентария, обвинив его в том, что он является причиной проблем жителей Ганы. Политик скончался на месте.

7 декабря в Гане должны состояться всеобщие выборы, отмечают репортеры.