Обнинск, Калужская область, , 12:09 — REGNUM В обнинском садоводческом некоммерческом товариществе «Журавушка» вечером 8 октября произошёл несчастный случай с десятилетним мальчиком, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Пострадавшему ребёнку оказали срочную медицинскую помощь Prokuror-kaluga.ru

Гуляя с братом, ребёнок залез на вышку ЛЭП, где его ударило током статического напряжения. Мальчик упал с высоты 13 метров, получив серьёзные телесные повреждения и термические ожоги. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Несчастный случай с ребёнком находится на контроле прокуратуры.

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