Москва, , 11:47 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы дела о гибели в московском фитнес-центре Софии Конкиной, дочери актёра Владимира Конкина. Об этом сообщает 9 октября пресс-служба СКР.

Ранее актёр попросил Бастрыкина установить обстоятельства гибели дочери. Женщина утонула в бассейне в фитнес-центре. Её доставили в больницу, но спасти не смогли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Бастрыкин поручил тщательно отработать возможные версии произошедшего, в том числе версию Владимира Конкина, и проверить все обстоятельства дела.

«Выполнение поручения взято на контроль главой ведомства», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко заявила, что семья погибшей считает произошедшее заказным убийством.

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