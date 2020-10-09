Ульсан, Южная Корея, , 11:30 — REGNUM Пожар в небоскребе с коммерческими помещениями в южнокорейском городе Ульсан удалось взять под контроль спустя 13,5 часов. Об этом сообщает Yonhap News.

В результате происшествия пострадал 91 человек. У большинства пострадавших зафиксированы травмы и отравление дымом. Часть эвакуированных жителей дома разместили в гостинице.

Известно, что в тушении пожара принимают участие около 1000 человек и 148 единиц пожарной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о 88 пострадавших в результате пожара в Ульсане. Отмечалось, что здание было полностью охвачено огнем. По первым данным, возгорание началось на 12-м этаже.

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